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Флоров Пахом Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Флоров Трофим Флорович

Мать: Флорова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гликерия Пахомовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Флолова) Матрена Пахомовна

Мать ребёнка: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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