Флоров Пахом Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Флоров Трофим Флорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гликерия Пахомовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Флолова) Матрена Пахомовна
Мать ребёнка: не указана
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно