Пугачев Евгений Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугачев Евгений Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пугачев Петр Анисимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пугачева Татьяна Максимовна

Рождение ребёнка
26.08.1952

Сын: Пугачев Юрий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1956

Сын: Пугачев Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1958

Сын: Пугачев Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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