Пугачев Евгений Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пугачев Петр Анисимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1952
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1956
Сын: Пугачев Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1958
Сын: Пугачев Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно