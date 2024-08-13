Власов Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения1852
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Власов Александр Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Власов Константин Михайлович
Мать ребёнка: не указана