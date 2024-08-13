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Власов Михаил Андреевич

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Власов Андрей Фомич

Мать: Власова (Власова) Авдотья Филатовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873

Сын: Власов Максим Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Власов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1880

Сын: Власов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Власов Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Власов Константин Михайлович

Мать ребёнка: не указана

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