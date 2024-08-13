Власова (Власова) Авдотья Филатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Власова) Авдотья Филатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847

Сын: Власов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Власов Андрей Фомич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Власова (Власова) Фиона Андреевна

Отец ребёнка: Власов Андрей Фомич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1852

Сын: Власов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Власов Андрей Фомич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
27.07.1857

Сын: Власов Степан Андреевич

Отец ребёнка: Власов Андрей Фомич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1862

Сын: Власов Максим Андреевич

Отец ребёнка: Власов Андрей Фомич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Власова (Власова) Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Власов Андрей Фомич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1864

Сын: Власов Косьма Андреевич

Отец ребёнка: Власов Андрей Фомич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Власова (Власова) Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Власов Андрей Фомич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Власова (Власова) Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Власов Андрей Фомич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1872

Сын: Власов Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Власов Андрей Фомич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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