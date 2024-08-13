Власова (Власова) Авдотья Филатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Власов Андрей Фомич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Власова (Власова) Фиона Андреевна
Отец ребёнка: Власов Андрей Фомич
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Власов Андрей Фомич
Рождение ребёнка
27.07.1857
Отец ребёнка: Власов Андрей Фомич
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Власов Андрей Фомич
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Власова (Власова) Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Власов Андрей Фомич
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Власов Андрей Фомич
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Власова (Власова) Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Власов Андрей Фомич
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Власова (Власова) Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Власов Андрей Фомич
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Власов Андрей Фомич