Улянченко (Рудик) Ульяна Гурьевна
Место рождения
Дата рождения11.12.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1871
Отец: Рудик Гурий Степанович
Мать: Рудик Вера Андреевна
Бракосочетание
14.02.1899
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.03.1900
Сын: Уляченко Макарий Иванович
Отец ребёнка: Уляченко Иван Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.06.1903
Отец ребёнка: Уляченко Иван Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.04.1906
Отец ребёнка: Уляченко Иван Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.01.1909
Сын: Уляченко Василий Иванович
Отец ребёнка: Уляченко Иван Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно