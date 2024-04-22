Улянченко (Рудик) Ульяна Гурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улянченко (Рудик) Ульяна Гурьевна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

11.12.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1871

Отец: Рудик Гурий Степанович

Мать: Рудик Вера Андреевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
14.02.1899

Муж: Уляченко Иван Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.03.1900

Сын: Уляченко Макарий Иванович

Отец ребёнка: Уляченко Иван Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.06.1903

Сын: Уляченко Петр Иванович

Отец ребёнка: Уляченко Иван Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.04.1906

Сын: Уляченко Яков Иванович

Отец ребёнка: Уляченко Иван Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.01.1909

Сын: Уляченко Василий Иванович

Отец ребёнка: Уляченко Иван Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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