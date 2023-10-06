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Уляченко Иван Иванович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

23.06.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1873

Отец: Уляченко Иван Кузьмич

Мать: Улянченко Мария Калли́никовна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.02.1899

Жена: Улянченко Ульяна Гурьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.03.1900

Сын: Уляченко Макарий Иванович

Мать ребёнка: Улянченко Ульяна Гурьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.06.1903

Сын: Уляченко Петр Иванович

Мать ребёнка: Улянченко Ульяна Гурьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.04.1906

Сын: Уляченко Яков Иванович

Мать ребёнка: Улянченко Ульяна Гурьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.01.1909

Сын: Уляченко Василий Иванович

Мать ребёнка: Улянченко Ульяна Гурьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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