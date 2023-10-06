Уляченко Иван Иванович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения23.06.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1873
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.02.1899
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.03.1900
Сын: Уляченко Макарий Иванович
Мать ребёнка: Улянченко Ульяна Гурьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.06.1903
Мать ребёнка: Улянченко Ульяна Гурьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.04.1906
Мать ребёнка: Улянченко Ульяна Гурьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.01.1909
Сын: Уляченко Василий Иванович
Мать ребёнка: Улянченко Ульяна Гурьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно