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Евдокея Савична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайло Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 58л
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Михайло Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 58л
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Аграфена Михайловна

Отец ребёнка: Михайло Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 58л
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Михайло Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 58л
Рождение ребёнка
1835

Сын: Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михайло Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-92об
Смерть
Неизвестно

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