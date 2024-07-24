Евдокея Савична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайло Петрович
ГАСО, рев1834, 58л
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Михайло Петрович
ГАСО, рев1834, 58л
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Аграфена Михайловна
Отец ребёнка: Михайло Петрович
ГАСО, рев1834, 58л
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Михайло Петрович
ГАСО, рев1834, 58л
Рождение ребёнка
1835
Сын: Иван Михайлович
Отец ребёнка: Михайло Петрович
ГАСО, 179-1-213-92об
Смерть
Неизвестно