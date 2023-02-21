Соломатина (Рябчикова) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломатина (Рябчикова) Лидия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1932

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1932

Отец: Рябчиков Иван Сергеевич

Мать: Ермакова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
30.10.1956

Дочь: Костик Антонина Александровна

Отец ребёнка: Соломатин Александр Алексеевич

Рязановка, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломатин Александр Алексеевич

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