Соломатина (Рябчикова) Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1932
Отец: Рябчиков Иван Сергеевич
Мать: Ермакова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
30.10.1956
Дочь: Костик Антонина Александровна
Отец ребёнка: Соломатин Александр Алексеевич
Рязановка, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно