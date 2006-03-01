Ермакова Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова Елена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1911

Дата смерти

01.03.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1911

Отец: Ермаков Иван Константинович

Мать: Ермакова Софья Исаевна

Рождение ребёнка
02.05.1932

Дочь: Соломатина Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Рябчиков Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябчиков Юрий Иванович

Отец ребёнка: Рябчиков Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябчиков Валерий Иванович

Отец ребёнка: Рябчиков Иван Сергеевич

Смерть
01.03.2006
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