Ермакова Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1911
Дата смерти01.03.2006
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1911
Рождение ребёнка
02.05.1932
Дочь: Соломатина Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Рябчиков Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рябчиков Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябчиков Валерий Иванович
Отец ребёнка: Рябчиков Иван Сергеевич
Смерть
01.03.2006