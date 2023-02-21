Рябчиков Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1907
Дата смерти26.02.1993
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1907
Рождение ребёнка
02.05.1932
Дочь: Соломатина Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Ермакова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ермакова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябчиков Валерий Иванович
Мать ребёнка: Ермакова Елена Ивановна
Смерть
26.02.1993