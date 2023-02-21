Рябчиков Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябчиков Иван Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1907

Дата смерти

26.02.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1907

Отец: Рябчиков Сергей Сергеевич

Мать: Рябчикова Дарья Сергеевна

Рождение ребёнка
02.05.1932

Дочь: Соломатина Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Ермакова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябчиков Юрий Иванович

Мать ребёнка: Ермакова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябчиков Валерий Иванович

Мать ребёнка: Ермакова Елена Ивановна

Смерть
26.02.1993
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