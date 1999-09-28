Извеков Александр Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1921
Дата смерти28.09.1999
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1921
Рождение ребёнка
26.02.1947
Дочь: Беляева Людмила Александровна
Мать ребёнка: Извекова Вера Васильевна
Рождение ребёнка
17.12.1949
Дочь: Мохова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Извекова Вера Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Извекова Вера Васильевна
Смерть
28.09.1999