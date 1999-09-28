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Извеков Александр Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1921

Дата смерти

28.09.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1921

Отец: Извеков Георгий Фролович

Мать: Извекова Матрена Яковлевна

Рождение ребёнка
26.02.1947

Дочь: Беляева Людмила Александровна

Мать ребёнка: Извекова Вера Васильевна

Рождение ребёнка
17.12.1949

Дочь: Мохова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Извекова Вера Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Извекова Вера Васильевна

Смерть
28.09.1999
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