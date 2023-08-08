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Извекова Вера Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Извекова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Извеков Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Извекова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Извеков Александр Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Извеков Александр Георгиевич