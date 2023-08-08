Извекова Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Извекова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Извеков Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Извекова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Извеков Александр Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно