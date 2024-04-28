Моргачева Ксения Андреевна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти1836
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
1836
Смерть: запись о смерти №4, метрическая книга за 1836 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Умерла от простуды
Рождение
1838
Рождение: запись о рождении №13, метрическая книга за 1834 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Алексей Андреев Моргачев и Федора Сидорова Мерзликина жена Устинья Фомина (Моргачева)