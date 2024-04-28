Моргачева Ксения Андреевна 1838 — найти родственников по фамилии на Familio
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Моргачева Ксения Андреевна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1838

Дата смерти

1836

Пол

Женский

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Место
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Смерть
1836
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть: запись о смерти №4, метрическая книга за 1836 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Умерла от простуды
Рождение
1838

Отец: Моргачев Андрей Емельянович

Мать: Моргачева Гликерия (Лукерья) Васильевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №13, метрическая книга за 1834 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Алексей Андреев Моргачев и Федора Сидорова Мерзликина жена Устинья Фомина (Моргачева)

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