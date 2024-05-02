Карпенко Зоя Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарпенко Зоя Викторовна

Карпенко Зоя Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпенко Олег Леонидович

Рождение ребёнка
04.05.1985

Сын: Карпенко Василий Олегович

Отец ребёнка: Карпенко Олег Леонидович

Рождение ребёнка
1987

Дочь: Карпенко Виктория Олеговна

Отец ребёнка: Карпенко Олег Леонидович

Рождение ребёнка
1989

Сын: Карпенко Александр Олегович

Отец ребёнка: Карпенко Олег Леонидович

Рождение ребёнка
15.06.2003

Сын: Карпенко Милорад Олегович

Отец ребёнка: Карпенко Олег Леонидович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.