Карпенко Зоя Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1985
Сын: Карпенко Василий Олегович
Отец ребёнка: Карпенко Олег Леонидович
Рождение ребёнка
1987
Дочь: Карпенко Виктория Олеговна
Отец ребёнка: Карпенко Олег Леонидович
Рождение ребёнка
1989
Сын: Карпенко Александр Олегович
Отец ребёнка: Карпенко Олег Леонидович
Рождение ребёнка
15.06.2003
Сын: Карпенко Милорад Олегович
Отец ребёнка: Карпенко Олег Леонидович