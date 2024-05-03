Карпенко Василий Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1985
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1985
Отец: Карпенко Олег Леонидович
Мать: Карпенко Зоя Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпенко Елена
Рождение ребёнка
2012
Сын: Карпенко Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Карпенко Елена
Рождение ребёнка
2014
Сын: Карпенко Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Карпенко Елена
Рождение ребёнка
2023
Сын: Карпенко Александр Васильевич
Мать ребёнка: Карпенко Елена