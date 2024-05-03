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Карпенко Василий Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1985

Отец: Карпенко Олег Леонидович

Мать: Карпенко Зоя Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпенко Елена

Рождение ребёнка
2012

Сын: Карпенко Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Карпенко Елена

Рождение ребёнка
2014

Сын: Карпенко Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Карпенко Елена

Рождение ребёнка
2023

Сын: Карпенко Александр Васильевич

Мать ребёнка: Карпенко Елена

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