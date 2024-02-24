Михайлов Силуан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиОколо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Семенов Михайло
Мать: Флорова Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Силуянов Галактион
Мать ребёнка: Иванова Анна
Березники, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1810
Сын: Силуянов Исак
Мать ребёнка: Иванова Анна
Смерть
Около 1850