Михайлов Силуан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Силуан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Около 1850

Пол

Мужской

Отец

Около 1734 г.р.

Мать

Около 1735 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЯЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Семенов Михайло

Мать: Флорова Татьяна

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Силуянов Галактион

Мать ребёнка: Иванова Анна

Березники, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1810

Сын: Силуянов Исак

Мать ребёнка: Иванова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Около 1850
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