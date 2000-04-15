Романов Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1918
Дата смерти15.04.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1918
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пестриково, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1952
Дочь: (Романова) Инна Михайловна
Мать ребёнка: Романова (Жарова) Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
1954
Дочь: (Романова) Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Романова (Жарова) Елизавета Николаевна
Смерть
15.04.2000