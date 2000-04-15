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Романов Михаил Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1918

Дата смерти

15.04.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1918

Отец: Романов Дмитрий Артемович

Мать: Романова Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова (Жарова) Елизавета Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Пестриково, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1952

Дочь: (Романова) Инна Михайловна

Мать ребёнка: Романова (Жарова) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
1954

Дочь: (Романова) Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Романова (Жарова) Елизавета Николаевна

Смерть
15.04.2000

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