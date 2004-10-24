Романова (Жарова) Елизавета Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1922
Дата смерти24.10.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1922
Отец: Жаров Николай Алексеевич
Мать: Жарова Аграфена Павловна
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Инна Михайловна
Отец ребёнка: Романов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Романов Михаил Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.10.2004