Романова (Жарова) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Жарова) Елизавета Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1922

Дата смерти

24.10.2004

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1922

Отец: Жаров Николай Алексеевич

Мать: Жарова Аграфена Павловна

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Инна Михайловна

Отец ребёнка: Романов Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Романов Михаил Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Михаил Дмитриевич

Смерть
24.10.2004
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