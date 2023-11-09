Разживин Александр Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разживин Александр Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Разживин Федот

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1915

Сын: Разживин Михаил Александрович

Мать ребёнка: Разживина Ираида Викторовна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Разживин Леонид Александрович

Мать ребёнка: Разживина Ираида Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разживина Ираида Викторовна

Смерть
Неизвестно
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