Разживин Александр Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Разживин Федот
Рождение ребёнка
17.02.1915
Сын: Разживин Михаил Александрович
Мать ребёнка: Разживина Ираида Викторовна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Разживин Леонид Александрович
Мать ребёнка: Разживина Ираида Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно