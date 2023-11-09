Разживин Федот — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разживин Федот

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Разживин Сергей Федотович

Мать ребёнка: не указана

Вочурово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Разживин Павел Федотович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разживин Александр Федотович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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