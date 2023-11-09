Разживин Павел Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Разживин Федот
Мать: не указана
Бракосочетание
03.01.1916
Жена: Разживина Ольга Ивановна
Вочурово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Участник ПМВ
Рождение ребёнка
29.05.1917
Сын: Разживин Константин Павлович
Мать ребёнка: Разживина Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Разживина Ольга Ивановна
Смерть
Неизвестно