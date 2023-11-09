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Разживин Павел Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Разживин Федот

Мать: не указана

Бракосочетание
03.01.1916

Жена: Разживина Ольга Ивановна

Вочурово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Участник ПМВ
Рождение ребёнка
29.05.1917

Сын: Разживин Константин Павлович

Мать ребёнка: Разживина Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разживина Ольга Ивановна

Смерть
Неизвестно
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