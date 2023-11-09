Разживина (Шарапова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разживина (Шарапова) Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Шарапов Иван Макарович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разживин Павел Федотович

Бракосочетание
03.01.1916

Муж: Разживин Павел Федотович

Вочурово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Участник ПМВ
Бракосочетание
03.01.1916

Муж: не указан

Вочурово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.05.1917

Сын: Разживин Константин Павлович

Отец ребёнка: Разживин Павел Федотович

Смерть
Неизвестно

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