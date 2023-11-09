Разживина (Шарапова) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Шарапов Иван Макарович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
03.01.1916
Участник ПМВ
Бракосочетание
03.01.1916
Муж: не указан
Рождение ребёнка
29.05.1917
Сын: Разживин Константин Павлович
Отец ребёнка: Разживин Павел Федотович
Смерть
Неизвестно