Разживина Ираида Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.02.1915
Сын: Разживин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Разживин Александр Федотович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Разживин Леонид Александрович
Отец ребёнка: Разживин Александр Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно