Пухно Федор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1988
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Пухно Степан Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пухно Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пухно Виктор
Мать ребёнка: Пухно Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пухно Любовь
Мать ребёнка: Пухно Дарья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пухно Дарья Андреевна
Смерть
1988