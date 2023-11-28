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Пухно Федор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Пухно Степан Петрович

Мать: Пухно Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пухно Николай Степанович

Мать ребёнка: Пухно Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пухно Виктор

Мать ребёнка: Пухно Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пухно Любовь

Мать ребёнка: Пухно Дарья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пухно Дарья Андреевна

Смерть
1988
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