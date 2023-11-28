Пухно Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пухно Дарья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пухно Николай Степанович

Отец ребёнка: Пухно Федор Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пухно Виктор

Отец ребёнка: Пухно Федор Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пухно Любовь

Отец ребёнка: Пухно Федор Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пухно Федор Степанович

Смерть
Неизвестно
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