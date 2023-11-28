Пухно Дарья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пухно Федор Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пухно Виктор
Отец ребёнка: Пухно Федор Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пухно Любовь
Отец ребёнка: Пухно Федор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно