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Кукаев Фрол Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

1751

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кукаева Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1719

Сын: Кукаев Фёдор Фролов

Мать ребёнка: Кукаева Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1728

Дочь: (Кукаева) Настасья Фроловна

Мать ребёнка: Кукаева Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1732

Сын: Кукаев Алексей Фролов

Мать ребёнка: Кукаева Агафья Ивановна

Смерть
1751
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

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