Кукаев Фрол Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смерти1751
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кукаева Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1719
Сын: Кукаев Фёдор Фролов
Мать ребёнка: Кукаева Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1728
Дочь: (Кукаева) Настасья Фроловна
Мать ребёнка: Кукаева Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1732
Мать ребёнка: Кукаева Агафья Ивановна
Смерть
1751
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область