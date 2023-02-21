Прасковья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Вычислено 1814 г.р.

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Дочь: Слепова Анна Петрова

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Сызранского уезда села Большей Репьевки после отданнаго в некруты крестьянина Господина штаб-ротмистра Петра Александрова Бестужева Салдатцкой жены
Смерть
Неизвестно
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