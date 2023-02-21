Прасковья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Дочь: Слепова Анна Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
Сызранского уезда села Большей Репьевки после отданнаго в некруты крестьянина Господина штаб-ротмистра Петра Александрова Бестужева Салдатцкой жены
Смерть
Неизвестно