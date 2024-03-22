Ермилова Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермилова Елизавета

Место рождения

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

1865 ст.

Дата смерти

05.11.1952

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
26.10.1892 ст.

Сын: Ермилов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Ермилов Василий Алексеевич

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
09.11.1896 ст.

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Ермилов Василий Алексеевич

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.08.1901 ст.

Сын: Ермилов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Ермилов Василий Алексеевич

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
27.03.1904 ст.

Сын: Ермилов Гаврила Васильевич

Отец ребёнка: Ермилов Василий Алексеевич

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1905 ст.

Сын: Ермилов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ермилов Василий Алексеевич

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
05.03.1909 ст.

Дочь: Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Ермилов Василий Алексеевич

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1912 ст.

Дочь: Полина Васильевна

Отец ребёнка: Ермилов Василий Алексеевич

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермилов Василий Алексеевич

Смерть
05.11.1952
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
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