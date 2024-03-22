Ермилова Елизавета
Место рождения
Дата рождения1865 ст.
Дата смерти05.11.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.
Рождение ребёнка
26.10.1892 ст.
Сын: Ермилов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Ермилов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
09.11.1896 ст.
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Ермилов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
01.08.1901 ст.
Сын: Ермилов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Ермилов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
27.03.1904 ст.
Сын: Ермилов Гаврила Васильевич
Отец ребёнка: Ермилов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1905 ст.
Отец ребёнка: Ермилов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
05.03.1909 ст.
Дочь: Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Ермилов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1912 ст.
Дочь: Полина Васильевна
Отец ребёнка: Ермилов Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.1952