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Ермилов Сергей Васильевич

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Место рождения

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

01.08.1901 ст.

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1901 ст.

Отец: Ермилов Василий Алексеевич

Мать: Ермилова Елизавета

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Ермилов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Ермилова Анна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
08.06.1931

Сын: Ермилов Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Ермилова Анна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермилова Анна

Смерть
1942
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