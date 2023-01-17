Ермилов Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.08.1901 ст.
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1901 ст.
Отец: Ермилов Василий Алексеевич
Мать: Ермилова Елизавета
Рождение ребёнка
1924
Сын: Ермилов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Ермилова Анна
Рождение ребёнка
08.06.1931
Мать ребёнка: Ермилова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермилова Анна
Смерть
1942