Осипов Иоанн / Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения06.01.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
06.01.1895 ст.
дата крещения - 07.01.1895 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села солдат Иларион Васильевич и крестьянская дочь Екатерина В... Показать все
Восприемник
20.09.1905 ст.
Восприемник у Осиповой Ираиды Алексеевны
Восприемник
12.03.1910 ст.
Восприемник у Осипова Александра Алексеевича
Восприемник
08.10.1910 ст.
Восприемник у Осипова Иакова Петровича
Бракосочетание
28.10.1913 ст.
оба первым браком поручители по жениху: села Рождествина крестьяне Василий Васильевич и Петр Васильевич Осиповы, по невесте: деревни Березовки крестьяне Василий Прокопьевич Романов и Василий Федорович... Показать все
Рождение ребёнка
10.09.1914 ст.
Сын: Осипов Александр Иванович
Мать ребёнка: Осипова (Романова) Мария Григорьевна
В записи о рождении пол - женский, имя - Александра. дата крещения - 10.09.1914 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - крестьянская девица с. Рожде... Показать все
Рождение ребёнка
17.05.1916 ст.
Сын: Осипов Иван / Иоанн Иванович
Мать ребёнка: Осипова (Романова) Мария Григорьевна
дата крещения - 17.05.1916 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - уволенный по билету солдат Николай Симеонович Тичев [Чичев] и деревни Березовки к... Показать все
Военная служба
17.05.1916 ст.
находящийся на военной службе солдат
Рождение ребёнка
16.03.1918
Дочь: Осипова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Осипова (Романова) Мария Григорьевна
Никульское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В МК 1918 с. Рождествино есть справка о рождении. В МК 1918 с. Никульское части о родившихся нет. Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1918 год. Метрические книги церкв... Показать все
Смерть
Неизвестно