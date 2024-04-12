Тимофей Александров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822 ст.
Отец: Александр Данилов
Мать: Параскевия Иванова
после рождения Тимофея Александр Данилов отдан в военную службу, в 1852 он солдат
Бракосочетание
09.02.1845 ст.
Жена: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Екатерина Тимофеева
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Наталья Тимофеева
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
14.10.1853
Сын: Андрей Тимофеев
Мать ребёнка: Марья Иванова
Смерть
Неизвестно