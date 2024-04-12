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Тимофей Александров

Место рождения

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822 ст.

Отец: Александр Данилов

Мать: Параскевия Иванова

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
после рождения Тимофея Александр Данилов отдан в военную службу, в 1852 он солдат
Бракосочетание
09.02.1845 ст.

Жена: Марья Иванова

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Екатерина Тимофеева

Мать ребёнка: Марья Иванова

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Наталья Тимофеева

Мать ребёнка: Марья Иванова

Рождение ребёнка
1852

Сын: Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Марья Иванова

Рождение ребёнка
14.10.1853

Сын: Андрей Тимофеев

Мать ребёнка: Марья Иванова

Смерть
Неизвестно
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