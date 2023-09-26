Екатерина Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1822 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Тимофей Александров

Мать: Марья Иванова

Смерть
Неизвестно
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