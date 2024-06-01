Цырендоржиева (Ганжурова) Ирина Баторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1964
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цырендоржиева Сэсэг Игоревна
Отец ребёнка: Цырендоржиев Игорь Баирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цырендоржиева Аюна Игоревна
Отец ребёнка: Цырендоржиев Игорь Баирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цырендоржиев Батор Игоревич
Отец ребёнка: Цырендоржиев Игорь Баирович
Рождение ребёнка
28.11.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цырендоржиев Игорь Баирович
Смерть
Неизвестно