Цырендоржиева (Ганжурова) Ирина Баторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦырендоржиева (Ганжурова) Ирина Баторовна

Цырендоржиева (Ганжурова) Ирина Баторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1964

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964

Отец: Ганжуров (Жигжитов) Батор Цыбекович Дондокович

Мать: Ганжурова (Чагдурова) Цырен-Дулма Цырендоржиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цырендоржиева Сэсэг Игоревна

Отец ребёнка: Цырендоржиев Игорь Баирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цырендоржиева Аюна Игоревна

Отец ребёнка: Цырендоржиев Игорь Баирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цырендоржиев Батор Игоревич

Отец ребёнка: Цырендоржиев Игорь Баирович

Рождение ребёнка
28.11.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цырендоржиев Игорь Баирович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.