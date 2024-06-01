Цырендоржиев Игорь Баирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цырендоржиев Игорь Баирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1962

Пол

Мужской

Добавил:

БЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1962

Отец: Цырендоржиев Баир Гомбоевич

Мать: Цырендоржиева Валентина Роднаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цырендоржиева Сэсэг Игоревна

Мать ребёнка: Цырендоржиева (Ганжурова) Ирина Баторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цырендоржиева Аюна Игоревна

Мать ребёнка: Цырендоржиева (Ганжурова) Ирина Баторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цырендоржиев Батор Игоревич

Мать ребёнка: Цырендоржиева (Ганжурова) Ирина Баторовна

Рождение ребёнка
28.11.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цырендоржиева (Ганжурова) Ирина Баторовна

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