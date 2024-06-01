Цырендоржиев Игорь Баирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1962
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1962
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цырендоржиева Сэсэг Игоревна
Мать ребёнка: Цырендоржиева (Ганжурова) Ирина Баторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цырендоржиева Аюна Игоревна
Мать ребёнка: Цырендоржиева (Ганжурова) Ирина Баторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цырендоржиев Батор Игоревич
Мать ребёнка: Цырендоржиева (Ганжурова) Ирина Баторовна
Рождение ребёнка
28.11.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цырендоржиева (Ганжурова) Ирина Баторовна