Грек (Потримай) Параскева Павловна
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Бракосочетание
20.01.1914
Рождение ребёнка
28.01.1916
Отец ребёнка: Грек Алексей Петрович
Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
27.02.1919
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Грек Алексей Петрович
Рождение ребёнка
15.04.1921
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Грек Алексей Петрович
Смерть
Неизвестно