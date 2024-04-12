Папышева (Дунаева) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Папышева (Дунаева) Екатерина Васильевна

Место рождения

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

18.11.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1886 ст.

Отец: Дунаев Василий Измайлович

Мать: Дунаева Агриппина Николаевна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
19.01.1907 ст.

Муж: Папышев Федор Абрамович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.06.1908 ст.

Дочь: Папышева Анна Федоровна

Отец ребёнка: Папышев Федор Абрамович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.07.1909 ст.

Сын: Папышев Николай Федорович

Отец ребёнка: Папышев Федор Абрамович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.10.1911 ст.

Сын: Папышев Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Папышев Федор Абрамович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.02.1914 ст.

Дочь: Папышева Мария Федоровна

Отец ребёнка: Папышев Федор Абрамович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.12.1916 ст.

Дочь: Папышева Анна Федоровна

Отец ребёнка: Папышев Федор Абрамович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.08.1919

Дочь: Папышева Вера Федоровна

Отец ребёнка: Папышев Федор Абрамович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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