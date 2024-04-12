Папышева (Дунаева) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения18.11.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1886 ст.
Бракосочетание
19.01.1907 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.06.1908 ст.
Дочь: Папышева Анна Федоровна
Отец ребёнка: Папышев Федор Абрамович
Рождение ребёнка
15.07.1909 ст.
Сын: Папышев Николай Федорович
Отец ребёнка: Папышев Федор Абрамович
Рождение ребёнка
17.10.1911 ст.
Сын: Папышев Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Папышев Федор Абрамович
Рождение ребёнка
14.02.1914 ст.
Дочь: Папышева Мария Федоровна
Отец ребёнка: Папышев Федор Абрамович
Рождение ребёнка
30.12.1916 ст.
Дочь: Папышева Анна Федоровна
Отец ребёнка: Папышев Федор Абрамович
Рождение ребёнка
28.08.1919
Дочь: Папышева Вера Федоровна
Отец ребёнка: Папышев Федор Абрамович
Смерть
Неизвестно