Дунаева Агриппина Николаевна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Дунаев Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Дунаев Василий Измайлович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Дунаева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Дунаев Василий Измайлович
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Дунаев Василий Измайлович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Дунаев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Дунаев Василий Измайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно