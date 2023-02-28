Дунаева Агриппина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДунаева Агриппина Николаевна

Дунаева Агриппина Николаевна

avatar

Место рождения

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Дунаев Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Дунаев Василий Измайлович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Дунаева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Дунаев Василий Измайлович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Дунаев Степан Васильевич

Отец ребёнка: Дунаев Василий Измайлович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Дунаев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Дунаев Василий Измайлович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дунаев Василий Измайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close