Степаненко Петр Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степаненко Петр Ефимович

Место рождения

г. Витебск, Белоруссия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степаненко (Журавлева) Лидия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий

Мать ребёнка: Степаненко (Журавлева) Лидия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Степаненко (Журавлева) Лидия Александровна

Смерть
Неизвестно

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