Степаненко Петр Ефимович
Место рожденияг. Витебск, Белоруссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий
Мать ребёнка: Степаненко (Журавлева) Лидия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Степаненко (Журавлева) Лидия Александровна
Смерть
Неизвестно