Максимов Роман Михайлович
Место рожденияАлтайский край, Топчихинский р-н, с. Лаврентьево
Дата рождения1897
Дата смерти22.12.1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Максимов Михайл Васильевич
Алтайский край, Топчихинский р-н, с. Лаврентьево
Рождение ребёнка
26.09.1915
Дочь: Попадьина Надежда Романовна
Мать ребёнка: Максимова Анна Герасимовна
Пустынь, Косихинский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Морозова Екатерина Романовна
Мать ребёнка: Максимова Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова Клавдия Романовна
Мать ребёнка: Максимова Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чечулина ... Романовна
Мать ребёнка: Максимова Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гладких Анна Романовна
Мать ребёнка: Максимова Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов Николай Романович
Мать ребёнка: Максимова Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сивова Александра Романовна
Мать ребёнка: Максимова Анна Герасимовна
Смерть
22.12.1942