Максимов Роман Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимов Роман Михайлович

Максимов Роман Михайлович

Место рождения

Алтайский край, Топчихинский р-н, с. Лаврентьево

Дата рождения

1897

Дата смерти

22.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Максимов Михайл Васильевич

Мать: не указана

Алтайский край, Топчихинский р-н, с. Лаврентьево
Рождение ребёнка
26.09.1915

Дочь: Попадьина Надежда Романовна

Мать ребёнка: Максимова Анна Герасимовна

Пустынь, Косихинский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Морозова Екатерина Романовна

Мать ребёнка: Максимова Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова Клавдия Романовна

Мать ребёнка: Максимова Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чечулина ... Романовна

Мать ребёнка: Максимова Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гладких Анна Романовна

Мать ребёнка: Максимова Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Николай Романович

Мать ребёнка: Максимова Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сивова Александра Романовна

Мать ребёнка: Максимова Анна Герасимовна

Смерть
22.12.1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close