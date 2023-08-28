Максимова Анна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова Анна Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1915

Дочь: Попадьина Надежда Романовна

Отец ребёнка: Максимов Роман Михайлович

Пустынь, Косихинский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Екатерина Романовна

Отец ребёнка: Максимов Роман Михайлович

Смерть
Неизвестно
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