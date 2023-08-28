Максимова Анна Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1915
Дочь: Попадьина Надежда Романовна
Отец ребёнка: Максимов Роман Михайлович
Пустынь, Косихинский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Екатерина Романовна
Отец ребёнка: Максимов Роман Михайлович
Смерть
Неизвестно