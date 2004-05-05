Константиновская Валентина Артемовна
Место рождения
Дата рождения?.12.1925
Дата смерти05.05.2004
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1925
Отец: Константиновский Артемий(Артем) Трифонович(Трофимович)
Мать: не указана
Бракосочетание
01.02.1955
Степковка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
24.05.1956
Дочь: Каменная Лидия Петровна
Отец ребёнка: Каменный Петр Степанович
Зелёные Кошары, Миколаївська область
Смерть
05.05.2004