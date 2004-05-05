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Константиновская Валентина Артемовна

Место рождения

Велидаровка, Миколаївська область

Дата рождения

?.12.1925

Дата смерти

05.05.2004

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1925

Отец: Константиновский Артемий(Артем) Трифонович(Трофимович)

Мать: не указана

Велидаровка, Миколаївська область
Бракосочетание
01.02.1955

Муж: Каменный Петр Степанович

Степковка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
24.05.1956

Дочь: Каменная Лидия Петровна

Отец ребёнка: Каменный Петр Степанович

Зелёные Кошары, Миколаївська область
Смерть
05.05.2004

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