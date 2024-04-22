село Велидаровка, село Велидаровка, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Велидаровка

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд
1473Велидаровка (Пулевичева), д. вл.при рч. Гнилом Еланце.52273295101

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Велидаровская волость
392. Велидоровка (Пулевичева, Егоровка), деревня бывшая владельческая, при речке Гнилом Еланце, дворов 39, жителей 195, волостное правление (уездный город в 100 верстах). Показать все

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Елисаветградский уезд, Еланецкая волость
деревня Большая Велидаровка (сельское общество)49143173316
деревня Пулевичева (сельское общество)82177263440

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-16069Велідарівкаселор-н Єланецькийселищна рада Єланецька
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