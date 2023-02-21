Фамилии Нет Ульяна Изотовна
Место рожденияДубровка Изборской волости Псковской губернии
Дата рождения20.12.1818 ст.
Дата смерти30.05.1856 ст.
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1818 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Фамилии Нет Стефанида
Бракосочетание
24.01.1854 ст.
Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Смерть
30.05.1856 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии