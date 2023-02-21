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Фамилии Нет Ульяна Изотовна

Место рождения

Дубровка Изборской волости Псковской губернии

Дата рождения

20.12.1818 ст.

Дата смерти

30.05.1856 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1818 ст.

Отец: Фамилии Нет Изот Лаврентьевич

Мать: Фамилии Нет Анастасия Васильевна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Фамилии Нет Стефанида

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
24.01.1854 ст.

Муж: Фамилии Нет Александр Григорьевич

Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Смерть
30.05.1856 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
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