Малахов Сергей Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Бракосочетание
23.01.1909 ст.
Поручители по жениху: крестьяне села Очкино Михаил Игнатьев Малахов и Георгий Стефанов Малахов. По невесте: крестьяне села Очкино Павел Иосифович Синельник и Стефан Сергеев Демиденко.
Смерть
Неизвестно