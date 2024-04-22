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Малахов Сергей Дмитриевич

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Очкино, Сумська область
Бракосочетание
23.01.1909 ст.

Жена: Малахова Екатерина Степановна

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: крестьяне села Очкино Михаил Игнатьев Малахов и Георгий Стефанов Малахов. По невесте: крестьяне села Очкино Павел Иосифович Синельник и Стефан Сергеев Демиденко.
Смерть
Неизвестно
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