Малахова Екатерина Степановна
Место рождения
Дата рождения24.11.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1886 ст.
Крещение
25.11.1886 ст.
Восприемники село Очкино крестьяне собственники Мина Парфирьев Куцый и Марфа Емельяновна Бовтунова.
Бракосочетание
23.01.1909 ст.
Поручители по жениху: крестьяне села Очкино Михаил Игнатьев Малахов и Георгий Стефанов Малахов. По невесте: крестьяне села Очкино Павел Иосифович Синельник и Стефан Сергеев Демиденко.
Смерть
Неизвестно