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Малахова Екатерина Степановна

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

24.11.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
24.11.1886 ст.

Отец: Синельник Степан Ефимович

Мать: Синельник Варвара Сергеевна

Очкино, Сумська область
Крещение
25.11.1886 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники село Очкино крестьяне собственники Мина Парфирьев Куцый и Марфа Емельяновна Бовтунова.
Бракосочетание
23.01.1909 ст.

Муж: Малахов Сергей Дмитриевич

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: крестьяне села Очкино Михаил Игнатьев Малахов и Георгий Стефанов Малахов. По невесте: крестьяне села Очкино Павел Иосифович Синельник и Стефан Сергеев Демиденко.
Смерть
Неизвестно
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