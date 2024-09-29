Пройдаков Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1951
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1951
Отец: Пройдаков Василий Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пройдакова Лидия
Рождение ребёнка
19.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пройдакова Лидия
Рождение ребёнка
22.01.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пройдакова Лидия
Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область