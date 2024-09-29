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Пройдаков Виктор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1951

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1954 г.р.

Дети

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Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1951

Отец: Пройдаков Василий Дмитриевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пройдакова Лидия

Рождение ребёнка
19.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пройдакова Лидия

Рождение ребёнка
22.01.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пройдакова Лидия

Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область

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