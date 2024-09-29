Пройдакова Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пройдакова Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1951 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пройдаков Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
19.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пройдаков Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
22.01.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пройдаков Виктор Васильевич

Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область

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