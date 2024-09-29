Пройдакова Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пройдаков Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
22.01.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пройдаков Виктор Васильевич
Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область