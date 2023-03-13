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Чекаловъ Киприанъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Чекаловъ Иванъ

Мать: Чекалова Агриппина

Бракосочетание
08.02.1908

Жена: Чекалова Ксения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1909

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Чекалова Ксения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.08.1910

Сын: Чекаловъ Степанъ

Мать ребёнка: Чекалова Ксения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1911

Сын: Чекаловъ Андрей

Мать ребёнка: Чекалова Ксения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.11.1913

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Чекалова Ксения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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