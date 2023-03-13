Чекаловъ Киприанъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Чекаловъ Иванъ
Мать: Чекалова Агриппина
Бракосочетание
08.02.1908
Жена: Чекалова Ксения
Рождение ребёнка
22.02.1909
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Чекалова Ксения
Рождение ребёнка
12.08.1910
Сын: Чекаловъ Степанъ
Мать ребёнка: Чекалова Ксения
Рождение ребёнка
01.10.1911
Сын: Чекаловъ Андрей
Мать ребёнка: Чекалова Ксения
Рождение ребёнка
14.11.1913
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Чекалова Ксения