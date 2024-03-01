Сергеева (Мошева) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Мошева) Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1936

Дата смерти

05.04.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.11.1959

Сын: Сергеев Андрей

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.04.1975

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