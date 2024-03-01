Сергеева (Мошева) Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1936
Дата смерти05.04.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.11.1959
Сын: Сергеев Андрей
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.04.1975