Лазуткин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лазуткин Иван
Мать: Лазуткина Акулина
Рождение ребёнка
31.08.1958
Дочь: Сирота (Лазуткина) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Лазуткина (Урянская) Лидия Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.02.1960
Сын: Лазуткин Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Лазуткина (Урянская) Лидия Дмитриевна