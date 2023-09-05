Лазуткин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазуткин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лазуткин Иван

Мать: Лазуткина Акулина

Рождение ребёнка
31.08.1958

Дочь: Сирота (Лазуткина) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Лазуткина (Урянская) Лидия Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.02.1960

Сын: Лазуткин Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Лазуткина (Урянская) Лидия Дмитриевна

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